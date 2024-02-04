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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin Gülüç Beldesi Çengel Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.E.G. (17) ve B.V. (14) isimli kişiler bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.E.G'nin durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.02.2024 13:33
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gülüç Beldesi Çengel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.G. (17) ile B.V. (14) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.E.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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