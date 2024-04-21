Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi, bir evin çatısı ile ahırında hasar oluştu.
Örencik köyünde Şaban Ş'ye ait ahşap evde çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevredeki ahşap evlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Zonguldak ve Kozlu belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlerin başka evlere sıçramaması için çaba sarf ettiği müdahale sırasında jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye erlerince yaklaşık 3 saat süren müdahaleyle söndürülen yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi, bir evin çatısı ile ahırı hasar gördü.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Erzincan Müftülüğü, Türkiye İzcilik Federasyonu Erzincan Müftülüğü İzcilik Kulübüne bağlı iki obanın 6 aylık temel eğitim kursunu tamamlamasının ardından yemin ve fular değişim töreni düzenledi. Programa İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, İzci liderleri, Diyanet izcileri ve aileleri katıldı. İl Müftü Yardımcısı Badem, izcilik faaliyetlerinin artırılması için çaba gösterileceğini belirtti.
Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Van'da düzenlenen Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları son maçlarla birlikte tamamlandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 18 il ve 60 sporcu katıldı. Organizasyonun başarılı geçtiğini belirten Masa Tenisi Takımı Milli Antrenörü Mahmut Kurt, misafirlerin memnuniyetini dile getirdi ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, iktidarın Çalışma Meclisi'ni işçinin bayramı olan 1 Mayıs'ta toplamasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık; sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın, Saray'da dört duvar arasında seslerini bastıralım" dedi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, D-100 karayolu İşeri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kontrolsüz çıkış yapan bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü ve yolcular olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Ayanoğlu Kılıç Mahallesi'nde bulunan bir markette henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Yerköy ve Çiçekdağı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Beldesi Belediye Başkanı Sait Durgun, evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durgun'un sağlık durumu iyi.
Sizin düşünceleriniz neler ?