Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak\'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Örencik köyünde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ahşap evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri ve jandarma tarafından müdahale edilen yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, bir evin çatısı ile ahırı hasar gördü.

21.04.2024 13:18
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi, bir evin çatısı ile ahırında hasar oluştu.

Örencik köyünde Şaban Ş'ye ait ahşap evde çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevredeki ahşap evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Zonguldak ve Kozlu belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlerin başka evlere sıçramaması için çaba sarf ettiği müdahale sırasında jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye erlerince yaklaşık 3 saat süren müdahaleyle söndürülen yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi, bir evin çatısı ile ahırı hasar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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