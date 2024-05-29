Zonguldak'ta çocuk evinde cinsel istismar olayı: T.A. tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çocuk evinde cinsel istismar olayı: T.A. tutuklandı

Zonguldak\'ta çocuk evinde cinsel istismar olayı: T.A. tutuklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta bulunan Gül Çocuk Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z.'ye cinsel istismarda bulunan T.A.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Bakanlık, suç duyurusunun ardından T.A. hakkında işlemlerin savcılık tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

29.05.2024 20:42
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak İl Müdürlüğü'ne bağlı Gül Çocuk Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z.'ye cinsel istismarda bulunan T.A.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gül Çocuk Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan 14 yaşındaki S.E.Z.'ye cinsel istismarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı T.A. hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca suç duyurusunun ardından tutuklanan T.A. ile ilgili işlemlerin savcılık tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Zonguldak İl Müdürlüğümüze Bağlı Gül Çocuk Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z, 25 Mayıs'ta sosyal medyadan tanıştığı T.A. tarafından cinsel istismara uğradığını belirtmiştir.

T.A. hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, il müdürlüğündeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Tutuklanarak cezaevine gönderilen T.A. ile ilgili işlemler savcılık tarafından yürütülmektedir.

S.E.Z.'ye yönelik mesleki çalışmalar yürütülmekte olup psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır. Buna ek olarak S.E.Z.'nin ihtiyaç duyacağı sosyal hizmet modelleri tekrar planlanmıştır. Mağdur S.E.Z.'nin unutulma hakkının çiğnenmemesi için basında yer almış haberlere erişim yasağı getirilmesi için Bakanlığımız tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulunulmuştur."

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak, Çocuk, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta çocuk evinde cinsel istismar olayı: T.A. tutuklandı - Son Dakika

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