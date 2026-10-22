Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 28 daireye tahliye tebligatı ulaştırıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 28 daireye tahliye tebligatı ulaştırıldı

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Zonguldak\'ta çöken binanın çevresindeki 28 daireye tahliye tebligatı ulaştırıldı
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Zonguldak'ta çöken 3 katlı binada Türkan Özhan (74) hayatını kaybederken kardeşi Kenan Akçaharman (68) yaralandı. Binanın çevresindeki binalarda 28 daire için daha tahliye kararı verildi, tebligatlar evlerde oturan vatandaşlara ulaştırıldı.

28 DAİRE İÇİN DAHA TAHLİYE KARARI

Zonguldak'ta Türkan Özhan'ın (74) hayatını kaybettiği, kardeşi Kenan Akçaharman'ın (68) yaralandığı olayda; çöken 3 katlı binanın çevresinde bulunan binalardaki 28 daire için daha tahliye kararı verildi. Tahliye tebligatları evlerde yaşayan vatandaşlara teslim edildi. Gece saatlerinde bölgedeki 13 daire tahliye edilmişti.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 28 daireye tahliye tebligatı ulaştırıldı - Son Dakika
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