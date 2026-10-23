Zonguldak'ta çöken binayla ilgili işveren, şantiye şefi ve kepçe operatörü tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çöken binayla ilgili işveren, şantiye şefi ve kepçe operatörü tutuklandı

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Zonguldak'ta 21 Ekim'de 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında işveren, şantiye şefi ve kepçe operatörü yer alırken diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı kurtarıldı.

Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bitişikteki eski yapıların yıkımı ve yeni yapılacak binanın inşaat alanındaki altyapı çalışması sırasında meydana geldiği belirtilen çökme olayıyla ilgili işveren A.K, şantiye şefi E.K. ve kepçe operatörü T.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlılar inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. ile ekskavatör sahibi S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Çöken binanın çevresindeki 8 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen kişiler kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

Kaynak: AA
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