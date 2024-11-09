Zonguldak'ta Darbede Tahliye Şoku - Son Dakika
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Zonguldak'ta Darbede Tahliye Şoku

Zonguldak\'ta Darbede Tahliye Şoku

Zonguldak'ta komşusunu darbeden Yaşar Uslucuk, 7 yıl hapis cezası alıp tahliye edildi.

09.11.2024 14:20
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ZONGULDAK'ta komşusu Aydagül Uslu (51) ile annesi Nazife Yazıcı'yı (70) girdiği evde darbettikten sonra içerideki cep telefonu alan Yaşar Uslucuk, indirim uygulanarak 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından tahliye edildi.

Olay, 15 Nisan'da Gökçebey ilçesi Çukur köyünde meydana geldi. İddiaya göre, gece vakti dubleks evlerinin üst katından ses duyan Aydagül Uslu ve annesi Nazife Yazıcı bakmak için yukarı çıktıklarında komşuları Yaşar Uslucuk'u evlerinde etrafı karıştırırken gördü. Yaşar Uslucuk, bağrışmanın ardından anne ve kızını darbetti. Evden kaçan Uslucuk'un Aydagül Uslu'ya ait cep telefonunu da aldığı öne sürüldü. Kadınların yüzlerinde ve bedenlerinin çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Anne-kız jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Evde ve çevresinde inceleme yapılırken, Uslucuk'un evine giden istikametteki çitin ve çimlerin ezildiği tespit edildi. Uslu'ya ait cep telefonu da evin dışında yerde bulundu. Gözaltına alınan Yaşar Uslucuk, işlemleri sonrası tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, Yaşar Uslucuk'un anne ve kızı darbedip cep telefonunu aldığı gerekçesiyle 'Gece vakti konutta yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Yaşar Uslucuk hazır bulunurken, şikayetçi Aydagül Uslu'nun 2 kardeşi izleyici olarak katıldı.

'ANNESİNİN GÖZLERİ GÖRMEMEKTEDİR'

Yaşar Uslucuk, olay günü içki içtikten sonra uyuduğu için arkadaşlarının kendisini evine gönderdiğini, şikayetçilerin evine girmediğini öne sürerek, "Mağdurun annesi beni gördüğünü söylese de gözleri görmemektedir. Gece vakti gördüğü kişiyi tanıması, teşhis etmesi mümkün değildir. Isı yalıtım işinden dolayı toplumdaki her kesimden insanın evine rahatlıklar girer, çıkarım. Böyle bir ahlaki yapım olsa insanlar beni evine almaz. İddia edilen suça yönelmemi gerektiren bir husus yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, 'Gece vakti konutta yağma' suçunu işlediğini sabit görerek sanığa 11 yıl hapis cezası verdi. Telefonun maddi değerinin düşük olmasından dolayı indirim yapıldı, ceza 5 yıl 6 aya indi. Mahkeme heyeti, 'takdiri indirim' de uygulayarak cezayı 4 yıl 7 ay hapis cezasına indirdi. Hüküm ile tutuklu sanık, tahliye edildi.

'BU ADALET Mİ, BU TAHLİYE NEYİN NESİ'

Duruşmanın ardından anne ve kardeşini darbeden kişinin tahliye edilmesine sinirlendiğini söyleyen Aydagül Uslu'nun kardeşi Satılmış Uslu, "Gece 3 buçukta köylülerim beni 'Evinize hırsız girdi' diye aradı. Bayramdan sonra tam İstanbul'a döndüm. Apar topar gece vakti haber alınca tekrar geri döndüm. Evin önünde annem ve ablam perişan haldeydi. Yaşar'ın kendilerini darbettiğini söylediler. Gece vakti 2 tane kadının yaşadığı, erkek de yok evde. Sadece 2 tane kadının yaşadığı eve gelip, öldüresiye darbetmek. Bu adalet mi, bu tahliye neyin nesi? Bunun tahliyesi gerçekleşti, buna itiraz ediyorum. Yetkililere sesleniyorum, 'kadına şiddete hayır' diyorum. Bunun tekrardan tutuklanmasını talep ediyorum. Böyle bir adalet istemiyoruz, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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