Zonguldak\'ta Denizde Boğulan Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gülüç beldesi Çengelburnu mevkisi tersaneler bölgesinde arkadaşlarıyla denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencisi Mert Karaağaç (20), bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar su altında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu su yüzeyinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Polis ekipleri de karada arama çalışması yaptı.

Karaağaç'ın kaybolduğu haberini alarak bölgeye gelen arkadaşlarından bazıları gözyaşı dökerken, fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sahilden yaklaşık 20 metre uzaklıkta Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekiplerince denizden çıkarılan Kararağaç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Karaağaç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.