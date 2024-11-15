Zonguldak'ta Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: 2. Şüpheli Tutuklandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede 6 Kasım'da ehliyet yazılı sınavında üzerindeki iletişim düzeneğiyle usulsüzlük yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan S.K'nin salıverildiği, C.K'nin ise tutuklandığı anımsatılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul'dan gelen "hoca" lakaplı şüpheli H.Ç'nin (28), elektronik cihazları temin edip sınava gireceklerin üzerine düzeneği kurarak sınav esnasında cevapları kulaklığa ilettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, 13 Kasım'da Zonguldak ve İstanbul il emniyet müdürlükleri koordinesinde operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan söz konusu zanlının sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.

Olay

Karadeniz Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde 6 Kasım'da yapılan ehliyet sınava giren S.K'nin (37) hareketlerinden şüphelenen görevliler, yaptıkları incelemede şahsın üzerinde gizli kamera, gizli kablosuz kulaklık, internet cihazı ve kumanda sistemi bulmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin soruları kamerayla gösterdiği ve cevapların kulaklık aracılığıyla kendisine iletildiğini tespit etmişti.

Bunun üzerine S.K. ve düzeneği hazırlayarak cevapları ilettiği belirlenen C.K. (40) gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.???????