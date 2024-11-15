Zonguldak'ta Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: 2. Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: 2. Şüpheli Tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2. şüpheli tutuklandı, soruşturma sürüyor.

15.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede 6 Kasım'da ehliyet yazılı sınavında üzerindeki iletişim düzeneğiyle usulsüzlük yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan S.K'nin salıverildiği, C.K'nin ise tutuklandığı anımsatılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul'dan gelen "hoca" lakaplı şüpheli H.Ç'nin (28), elektronik cihazları temin edip sınava gireceklerin üzerine düzeneği kurarak sınav esnasında cevapları kulaklığa ilettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, 13 Kasım'da Zonguldak ve İstanbul il emniyet müdürlükleri koordinesinde operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan söz konusu zanlının sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.

Olay

Karadeniz Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde 6 Kasım'da yapılan ehliyet sınava giren S.K'nin (37) hareketlerinden şüphelenen görevliler, yaptıkları incelemede şahsın üzerinde gizli kamera, gizli kablosuz kulaklık, internet cihazı ve kumanda sistemi bulmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin soruları kamerayla gösterdiği ve cevapların kulaklık aracılığıyla kendisine iletildiğini tespit etmişti.

Bunun üzerine S.K. ve düzeneği hazırlayarak cevapları ilettiği belirlenen C.K. (40) gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.???????

Kaynak: AA

Karadeniz, zonguldak, Teknoloji, 6 Kasım, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Ereğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: 2. Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: 2. Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.