Zonguldak'ta Eski Gelin Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak'ta Eski Gelin Cinayeti

Zonguldak\'ta Eski Gelin Cinayeti
19.10.2025 02:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Derin, eski gelini Gönül Karakök'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü, sonra jandarmaya teslim oldu.

Zonguldak'ta Hüseyin Derin (71), aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök'ü (43) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Derin'in olay sonrası berbere gidip tıraş olduğu daha sonra da yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Gönül Karakök ile eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, Hüseyin Derin av tüfeği ile eski gelinine 2 el ateş etti. Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karakök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BERBERE GİDİP TIRAŞ OLMUŞ

Eski gelinini vurduktan sonra dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin'in köy merkezinde berbere gidip "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" dediği, tıraştan sonra Derin'in, yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

EŞİNDEN BOŞANIP KAYINPEDERİYLE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞ

Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün babasının maaşını almak için eşinden boşandığı ancak Derin'le beraber yaşamaya devam ettiği, Hüseyin Derin'in ise zaman zaman psikiyatrik ilaçlar kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hüseyin Derin, Zonguldak, Politika, Güvenlik, Jandarma, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Eski Gelin Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Abdulkadir Çay Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Oldu Abdulkadir Çay Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Oldu
Yeni Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı
Eğlenirken faciayı yaşadılar 6 kişi yaralandı Eğlenirken faciayı yaşadılar! 6 kişi yaralandı
Sürücülerin isyanı sonuç verdi Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

06:21
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaraladı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı
00:29
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
23:25
Nijerya’da darbe girişimi 16 üst düzey asker gözaltında
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında
22:40
Donald Trump görüntüleri paylaştı ABD denizaltıyı vurdu
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu
22:35
Ünlü teknik adama şok Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
22:04
Diyarbakır’da ’’Öcalan’a özgürlük’’ yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Diyarbakır'da ''Öcalan'a özgürlük'' yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2025 07:56:22. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Eski Gelin Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.