Zonguldak\'ta fındık bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde fındık bahçesinden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Radar Tepe mevkisinde fındık bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 20 dönüm alan zarar gördü.

Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir ve Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da çalışmaları takip etti.