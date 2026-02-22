Zonguldak\'ta Gergin Kongre

ZONGULDAK Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın kongresinde yaşanan gerginlik sonucu taraflar birbirini tartakladı. 4 dönemdir başkanlık yapan Osman Köksal Bahar, 174 oyla seçimi kaybetti. Odanın yeni başkanı Tunay Keskin oldu.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın kongresi sabah saatlerinde bir otelin toplantı salonunda başladı. 3 adayın yarıştığı kongrede oy kullanma işlemi devam ederken taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Seslerin yükseldiği salonda, itişme ve tartaklamalar oldu. Bazı kişiler ise polisle tartıştı. Daha sonra gerginlik, araya giren esnaf ve sevk edilen takviye polisler tarafından yatıştırıldı. Kavgaya karışanlara resmi işlem yapılmadı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdirilip, sayım işlemi başlatıldı.

BAŞKAN DEĞİŞTİ

Seçim sonucuna göre 4 dönemdir başkanlığı yürüten Osman Köksal Bahar, kongreyi 174 oy farkla kaybetti. Yeni başkan 529 oy ile Tunay Keskin oldu. Keskin ve destekçileri sonuçların açıklanmasının ardından kutlama yaptı.