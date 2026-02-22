Zonguldak'ta Gergin Kongre - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Gergin Kongre

Zonguldak\'ta Gergin Kongre
22.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şoförler Esnaf Odası'nın kongresinde tartışmalar çıktı, yeni başkan Tunay Keskin seçildi.

ZONGULDAK Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın kongresinde yaşanan gerginlik sonucu taraflar birbirini tartakladı. 4 dönemdir başkanlık yapan Osman Köksal Bahar, 174 oyla seçimi kaybetti. Odanın yeni başkanı Tunay Keskin oldu.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın kongresi sabah saatlerinde bir otelin toplantı salonunda başladı. 3 adayın yarıştığı kongrede oy kullanma işlemi devam ederken taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Seslerin yükseldiği salonda, itişme ve tartaklamalar oldu. Bazı kişiler ise polisle tartıştı. Daha sonra gerginlik, araya giren esnaf ve sevk edilen takviye polisler tarafından yatıştırıldı. Kavgaya karışanlara resmi işlem yapılmadı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdirilip, sayım işlemi başlatıldı.

BAŞKAN DEĞİŞTİ

Seçim sonucuna göre 4 dönemdir başkanlığı yürüten Osman Köksal Bahar, kongreyi 174 oy farkla kaybetti. Yeni başkan 529 oy ile Tunay Keskin oldu. Keskin ve destekçileri sonuçların açıklanmasının ardından kutlama yaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Gergin Kongre - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
19:05
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
18:57
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 20:42:01. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Gergin Kongre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.