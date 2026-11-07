Zonguldak'ta hasarlı istinat duvarı kontrollü yıkılacak, Kadırga Caddesi kapatılacak - Son Dakika
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Zonguldak'ta hasarlı istinat duvarı kontrollü yıkılacak, Kadırga Caddesi kapatılacak

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Zonguldak\'ta hasarlı istinat duvarı kontrollü yıkılacak, Kadırga Caddesi kapatılacak
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Zonguldak Valiliği, Meşrutiyet Mahallesi'nde üç katlı binanın çökmesinin ardından hasar gören istinat duvarının kontrollü yıkılacağını açıkladı. Yıkım süresince Kadırga Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatılacak, çevredeki binalar tedbiren tahliye edilecek.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILACAK

ZONGULDAK Valiliği, istinat duvarında çatlamalar meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Kadırga Caddesi'yle ilgili açıklama yaptı. Duvarın yıkımının yapılacağının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Merkez İlçesi Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim 2026 tarihinde üç katlı bir binanın çökmesinin ardından yapının temel alt kotunda bulunan ankrajlı istinat duvarında stabiliteyi olumsuz etkileyen deformasyon ve eğilmeler meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu nedenle tehlike arz eden istinat duvarı, Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacaktır. Yıkım süresince can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Kadırga Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatılacak, yıkım çalışmalarından etkilenme riski bulunan çevredeki binalar ise tedbiren tahliye edilecektir. Daha önce tahliye edilen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanmış olup ilave tahliyeler olması halinde de aynı destek sağlanacaktır."

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta hasarlı istinat duvarı kontrollü yıkılacak, Kadırga Caddesi kapatılacak - Son Dakika
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