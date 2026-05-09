Zonguldak'ta Heyelan: Ağaç Devrildi

ZONGULDAK'ta otobüs terminalinin üst kısmında heyelan meydana geldi. Kayma nedeniyle yıkılan bir ağaç, yolcu peronlarının bulunduğu alana devrildi.
Zonguldak Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan 100'üncü Yıl Otobüs Terminali'nin üstündeki alanda, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yıkılan bir ağaç, yolcu peronlarının bulunduğu alana devrildi. Zonguldak Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgede inceleme yaptı. Toprak temizlendi, devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı.
Haber: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
