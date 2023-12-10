Zonguldak\'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelandan acı haberler art arda geldi. Tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

GECE ARA VERİLEN ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

ANNE VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için yer altı görüntüleme cihazı ve jandarmanın arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.