 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

10.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:31
Abone Ol

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelandan acı haberler art arda geldi. Tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

GECE ARA VERİLEN ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Zonguldak'tan acı haber! Göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Zonguldak'tan acı haber! Göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

ANNE VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için yer altı görüntüleme cihazı ve jandarmanın arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'tan acı haber! Göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

NE OLMUŞTU?

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçaları nedeniyle yıkılmıştı. AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Zonguldak'tan acı haber! Göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zonguldak\'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLAR

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


11:40
Gazze'de tuhaf işler oluyor! Çıplak şekilde esir alınan 100 erkeği bilinmeyen bir adrese götürdüler Gazze'de tuhaf işler oluyor! Çıplak şekilde esir alınan 100 erkeği bilinmeyen bir adrese götürdüler
11:27
Zonguldak'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı Zonguldak'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
11:23
Kamyon, gece uzun yolda koyun sürüsünün içinden geçti! Dehşet anları kamerada Kamyon, gece uzun yolda koyun sürüsünün içinden geçti! Dehşet anları kamerada
11:17
Basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay'a ecel terleri döktüren soru Basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay'a ecel terleri döktüren soru
10:55
Oyuncu Altan Erkekli'den Gazze mesajı: Yaşanan acıları duyurmak sanatın görevi Oyuncu Altan Erkekli'den Gazze mesajı: Yaşanan acıları duyurmak sanatın görevi
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde kimleri aday göstermeyecek? Tek tek sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde kimleri aday göstermeyecek? Tek tek sıraladı
10:47
Muslera'nın Adana Demirspor maçında neden kart gördüğü ortaya çıktı Muslera'nın Adana Demirspor maçında neden kart gördüğü ortaya çıktı
10:42
Zara'nın yeni koleksiyonu infial yarattı! Fotoğraftaki cansız bedenler Filistin'e gönderme olarak yorumlandı Zara'nın yeni koleksiyonu infial yarattı! Fotoğraftaki cansız bedenler Filistin'e gönderme olarak yorumlandı

Son Dakika
11:40 Gazze'de tuhaf işler oluyor! Çıplak şekilde esir alınan 100 erkeği bilinmeyen bir adrese götürdüler
11:27 Zonguldak'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
11:23 Kamyon, gece uzun yolda koyun sürüsünün içinden geçti! Dehşet anları kamerada
11:17 Basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay'a ecel terleri döktüren soru
10:55 Oyuncu Altan Erkekli'den Gazze mesajı: Yaşanan acıları duyurmak sanatın görevi
10:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde kimleri aday göstermeyecek? Tek tek sıraladı
10:47 Muslera'nın Adana Demirspor maçında neden kart gördüğü ortaya çıktı
10:42 Zara'nın yeni koleksiyonu infial yarattı! Fotoğraftaki cansız bedenler Filistin'e gönderme olarak yorumlandı
10:19 Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı
09:51 Türkmenistan'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2023 11:47:11. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta heyelanda yıkılan evde göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement