Zonguldak'ta düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, torna tezgahı, matkap, mengene, eğe, tabanca iğnesi, tüfek dipçiği, namlu, tabanca ve tüfek yayı, tetik tertibatı, tabanca şarjörü, tabanca kabzası, kaynak makinesi, kıl testere, diş açma aparatı, kurşun dökme kaşığı, kuru sıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalatına Operasyon - Son Dakika
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