Zonguldak'ta takla atan otomobilde hayatını kaybeden sürücü de öldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta takla atan otomobilde hayatını kaybeden sürücü de öldü

Zonguldak\'ta takla atan otomobilde hayatını kaybeden sürücü de öldü

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde hayatını kaybeden Emine Altay'ın oğlu Musa Altay da kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer aile bireylerinin tedavileri ise devam ediyor.

02.06.2024 13:11
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ZONGULDAK'ta takla atıp, kanala düşen otomobilde hayatını kaybeden Emine Altay'ın (66) oğlu sürücü Musa Altay (42) da kurtarılamadı.

Kaza, 30 Mayıs'ta Ereğli- Zonguldak yolu Ören mevkisinde meydana geldi. Musa Altay'ın kontrolünü yitirdiği 67 UB 956 plakalı otomobil, takla atarak kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Musa Altay, eşi Nurcan (42), oğlu Batın Çağrı (17) ve annesi Emine Altay yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emine Altay, 31 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Musa Altay da bugün yaşamını yitirdi. Musa Altay'ın cenazesi, ikindi vakti annesi Emine Altay'ın gömüldüğü Güldere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan Musa Altay'ın eşi Nurcan ile oğlu Batın Çağrı Altay'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: DHA

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