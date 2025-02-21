Zonguldak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara ve maddi hasarlı kazalara sebep oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri kar temizliği yaparak durumu düzeltmeye çalıştı.

21.02.2025 18:32
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Zonguldak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il merkezinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İl merkezinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler viyadükten araçlarıyla çıkmaya çalışırken şehrin farklı noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu. Maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kozlu ilçesinde BEUN Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araçların çıkamaması üzerine vatandaşlar yürüyerek vatandaşlar ve çalışanlar yürüyerek hastaneye ulaştı.

Belediye ekipleri ve esnaflar kaldırımlar ile işyeri önlerinde kar temizliği yaptı. Ulaşımda yaşanan zorluklar sebebiyle Zonguldak Belediyesi özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarının kullanılmasını anons etti. Zonguldak-Ereğli ve Zonguldak- Ankara kara yollarında da yoğun kar yağışı sebebiyle karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Zinciri ve kar lastiği bulunmayan sürücülerin araçlarıyla yolu kullanmalarına izin verilmedi.

Ekiplerin kar mesaisi sürerken okulların tatil edildiği kentte çocuklar da karın tadını çıkarttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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