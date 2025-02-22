Zonguldak\'ta Kar Yağışı ve Kapanan Yollar

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Zonguldak'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor, 200 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehir merkezi ve kara yollarında kar yağışı nedeniyle ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ulaşıma kapanan 200 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Zonguldak'ta kar yağışı dünden bu yana aralıklarla devam ediyor. İl merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Karayolları İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler Zonguldak-Ereğli, Zonguldak- Ankara karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken şehir merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için iş makineleri ve kamyonlarla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 200 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.