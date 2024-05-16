Zonguldak'ta Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu Başladı

Zonguldak\'ta Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu Başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından düzenlenen Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu başladı. Açılışta İstiklal Marşı okundu ve konuşmalar yapıldı. Sempozyum, 18 Mayıs'ta sona erecek.

16.05.2024 15:47
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Zonguldak'ta "Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu" başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, açılış konuşmasında, Türk milletinin yaşam tarzı, geçmişi, idealleri ve azmi göz önünde bulundurulduğunda dünya sahnesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Her toplumun kendi iç dinamiklerinden hareketle geçmişten gelen kültürünü, günceli takip ederek korumaya, güzelleştirmeye, zenginleştirmeye çalıştığını anlatan Özölçer, "Tarih sahnesine çıktığı andan itibaren necip milletimiz, insanı yaşamın merkezine almış, onu tanımaya çalışmış ve insanın potansiyelini sonuna kadar kullanması gerektiğini sosyal bilimlerin hemen tüm dallarıyla anlatmaya çalışmıştır." dedi.

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da her büyük milletin bir gelecek sevdası, ideali olduğunu belirterek, Rusya'nın Suriye'deki varoluş nedenlerinden bahsetti.

Zonguldak BEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Melih Geniş ise Türkiye'nin, Karadeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi olmasının, ulaşım ve ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmasının, Karadeniz'de üstlendiği rolün önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Geniş, "Türkiye Yüzyılı süresince ülkemizin öncelikli hedefleri arasında milli enerji politikası çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji payının artırılmasının yer almasıyla bilhassa bölgemiz ve Zonguldak önemini bir kere daha ortaya koymuştur." dedi.

Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Yücel Namal, dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün sorun çözme odaklı alternatif yaklaşımların disiplinler arası boyutta tartışılmasını gerekli kıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden sempozyum, 18 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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