Zonguldak\'ta kötü koku üzerine girilen dairede 66 yaşındaki adam ölü bulundu

Zonguldak'ta kötü koku üzerine girilen dairede 66 yaşındaki adam ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'ndeki apartmanın bir dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuların ihbarıyla gelen ekipler, 66 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu. Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Zonguldak'ta kötü kokuların geldiği dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan Adnan Ertan'ın (66) dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Ertan'ın cansız bedenini buldu.
Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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