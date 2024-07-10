Zonguldak\'ta köy sakinleri futbol sahasını yenileyerek tribün inşa ediyor

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GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki futbol sahasını devlet desteğiyle imece usulü yenileyen köy sakinleri, 1200 kişi kapasiteli tribün inşasına başladı.

Çatak köyü sakinleri geçen yıl gençleri spora yönlendirmek için futbol sahasını yenileme kararı aldı.

Aralarında para toplayan 8 kişi, daha sonra köylülerin de desteğini alarak belli bir miktara ulaştı. Kaymakamlık ve İl Özel İdaresinin de desteğiyle çalışmalara başlayan köy sakinleri; genç, yaşlı, kadın, erkek birlik içinde çalışarak 45 günde sahayı yeniledi.

Dönemin Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından açılışı yapılan, çocukların ve gençlerin futbol oynamasına imkan sağlayan sentetik futbol sahası, bayramlarda köyler arası futbol turnuvalarının yanı sıra düğün ve Hıdırellez gibi şenliklere de ev sahipliği yapıyor.

Bu sayede çevre köylerde yaşayanlarla kaynaşma imkanı da bulan Çatak köyü sakinleri, etkinliklerde misafirlerin ayakta kalması nedeniyle tribün inşa etmeye karar verdi. 1200 kişilik tribünün inşası için imece usulüyle çalışmalara başlayan köy sakinleri, gösterdikleri dayanışma ruhuyla gençlere örnek oluyor.

"Kadınlar olarak elimizden geldiğince çalışmalara destek oluyoruz"

Köy sakini Arif Çetin, AA muhabirine, sahayı yaparken gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocukların burada futbol oynadığını, öğrencilerin okul döneminde beden derslerini bu sahada yaptıklarını aktaran Çetin, "Gençlerimize güzel bir miras bıraktığımızı düşünüyoruz." dedi.

Çetin, devlet desteğiyle imece usulü çalışıp sahayı yenilediklerini dile getirerek, "Çalışmalarımıza yenisini ekleyerek tribün yapmaya karar verdik. Onu da başaracağımıza inanıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel işler başardık. 7 yaşındaki kardeşimiz kumbarasından çıkardığı 400 lirayı saha için bağışladı, bizi çok onurlandırdı. Örnek olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

Köy sakini Havva Coşkun da köyün erkeklerinin gençler için çalışmalarda bulunduğunu, kendilerinin de buna destek verdiklerini anlatarak, "Bayramlarda turnuvalar oluyor, Hıdırellez'de güzel bir eğlence oldu. Bizim için de komşu köyler için de güzel bir eğlence oluyor. Şimdi gelenler izleyebilsin diye tribün yapılıyor. Çakıl taşımada, çivi çakmada yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Nadire Coşkun ise kadınlar olarak ellerinden geldiğince çalışmalara katkıda bulunduklarını belirterek, saha sayesinde gençlerin eğlendiğini, kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu, keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

Çocuklardan Umut Yalçın ve Mücahit Akif de futbol sahası sayesinde yeni arkadaşlıklar edindiklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.