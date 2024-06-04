Zonguldak'ta maden göçüğünde mahsur kalan işçilerden biri kurtarıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta maden göçüğünde mahsur kalan işçilerden biri kurtarıldı

Zonguldak\'ta maden göçüğünde mahsur kalan işçilerden biri kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

04.06.2024 14:03
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarıldı.

Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Madencilerden Soy göçük altından çıkarılırken, Kara'yı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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