Zonguldak\'ta Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 707 yolculu 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Gemideki çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek. Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu belirterek, Türkiye genelinde 2024'ü 2 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.