Zonguldak'ta Madenci Anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Madenci Anması

Zonguldak\'ta Madenci Anması
03.03.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTK Kozlu Müessesesi'nde 263 madenci, grizu patlamasının yıl dönümünde dualarla anıldı.

ZONGULDAK'ta, 34 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ndeki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci, facianın yıl dönümünde dualarla anıldı.

TTK Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında, 3 Mart 1992'de yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci için anma töreni düzenlendi. Törene, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri, TTK yöneticileri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, emekli madenciler ve hayatını kaybeden madencilerin yakınları katıldı. Hayatını kaybedenler için bir maden işçisi Kur'an-ı Kerim okudu. Dua edilmesinin ardından, mesaisi başlayan madenciler görev yerlerine gitti.

Madenciliğin tehlike barındırdığını anlatan 17 yıllık madenci Doğan Ünlü, "Zor bir iş kolu. Dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kollarından birinde çalışıyoruz. Tüm madenci kardeşlerime kolaylıklar, ölmüşlere de Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. 263 kişinin öldüğü kaza üzücü bir durum. Aşağıda sonuçta üretime, devlet için, maaşınız için, çoluk çocuğunuz için giriyorsunuz. Zor bir iş kolu ama o atmosfere girdiğiniz zaman, o tehlike pek hissedilmiyor. İşinize veriyorsunuz kendinizi, belli bir emek veriyorsunuz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Madenci Anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşandı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 09:52:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Madenci Anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.