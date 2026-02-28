Zonguldak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Zonguldak-Ankara kara yolu Milli Egemenlik Parkı mevkisinde K.A'nın kullandığı 06 BR 5911 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan müstakil evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan M.D, A.H, A.B. ve S.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Minibüs Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?