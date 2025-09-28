Zonguldak'ta Müzik Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Zonguldak'ta Müzik Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak\'ta Müzik Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı
28.09.2025 13:20
Yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde F.B. (22) ve Dilara Y. (24) araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup tepki gösteren S.S. (33) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y'yi yaraladı.

GENÇ KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilen F.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

zonguldak, Gökçebey

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Müzik Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

