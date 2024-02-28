Zonguldak'ta öğrenci ölümüyle sonuçlanan kaza davasında 7 kamu görevlisi yargılanacak - Son Dakika
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Zonguldak'ta öğrenci ölümüyle sonuçlanan kaza davasında 7 kamu görevlisi yargılanacak

Zonguldak\'ta öğrenci ölümüyle sonuçlanan kaza davasında 7 kamu görevlisi yargılanacak

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen kazada 1 öğrencinin ölümü ve 18 öğrenci ile sürücünün yaralanmasıyla ilgili olarak 7 kamu görevlisi, 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. İddianamede, kazaya ilişkin soruşturma izni verilen kamu görevlilerinin ihale teknik şartnamelerine uygun olmayan okul servis aracıyla ilgili gerekli inceleme ve sorgulamaları yapmadıkları belirtiliyor.

28.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18 öğrenci ile sürücünün yaralandığı kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Lise öğrencilerini taşıyan midibüsün 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın'ın (14) öldüğü, 18 öğrenci ve şoförün yaralandığı kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay tarihinde Kilimli Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü M.Y. (46) ile şef ve taşımalı eğitim ihale komisyonu üyesi M.S. (37) ve memur K.B. (42), Kilimli Atatürk Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı ve taşımalı eğitim komisyon üyesi E.B. (37) ile öğretmenler ve taşımalı eğitim komisyon üyeleri E.K. (31) ve M.K. (39) ile Karayolları 156. Şube Şefi S.A. (38) yönünden soruşturma izni verildiği yer aldı.

İddianamede, F.B. idaresindeki, ihale teknik şartnamelerine uygun olmayan 67 AT 873 plakalı okul servis aracının kaza yapması sonucunda ölüm ve yaralanmaların olduğu, araca ilişkin isimleri geçen şüphelilerden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görevlilerden M.Y, K.B, E.B, E.K, M.K. ve M.S'nin ihale teknik şartnamesinde yer alan ve mevzuat gereği talep edilen belgeler üzerinde gerekli inceleme ve sorgulamaları yapmamaları nedeniyle görevlerinin gereklerini yerine getirmedikleri ifade edildi.

Karayolları 156. Şube Şefi S.A. bakımından ise Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almaması nedeniyle görevinin gereklerini yerine getirmediği, bu suretle şüphelilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin mağduriyetine neden olmak suretiyle üzerlerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri hususunda haklarında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphe ve delilin elde edildiği belirtildi.

"Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Kilimli'den Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

Gözaltına alınan şoför F.B. ile araç sahibi R.A. tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı. İtirazlar üzerine F.B. ve R.A. daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar F.B. ile R.A. ve babası M.A. (68) hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

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