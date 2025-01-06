Zonguldak'ta Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Beyanname Süresi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Beyanname Süresi

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ticari amaçlarla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için 28 Şubat 2025 tarihine kadar beyanname doldurulması gerektiğini duyurdu. Zabıta Müdürlüğü, 2023 yılı damgalı ve imal edilmiş aletlerin muayenesi için gerekli adımları açıkladı.

06.01.2025 13:31  Güncelleme: 14:28
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, ticari amaçlarla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için 28 Şubat 2025 tarihine kadar beyanname doldurulması gerektiğini duyurdu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 3516 Sayılı Ölçüler Kanunu'na göre 2023 yılı damgalı ve 2023 yılında imal edilmiş damgalanmış ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için 28 Şubat 2025 tarihine kadar beyanname doldurmaları gerektiği konusunda bir açıklama yayımladı.

Zabıta Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Zabıta Müdürlüğü'müzce, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan pazaryerlerinde ve pazaryerleri dışında olan tüm mekanik terazilerin 3516 Sayılı Ölçüler Kanunu'na göre periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur. 2023 yılı damgalı ve 2023 yılında imal edilmiş damgalanmış, ticari amaçla kullanılan ölçü ve ölçü aletleri damga süresini doldurmuştur.

Belediye Ölçü ve Ayar Memuru tarafından masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (barkotlu ve bilgisayara bağlanabilen elektronik terazi ve tartılar hariçtir) olanların muayeneleri yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın 2025 Yılı Terazilerin Periyodik Muayeneleri için Beyanname doldurulması amacıyla 1 Ocak-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Merkez Kapalı Pazaryeri'nde Zabıta Amirliğine başvuruda bulunulması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Zonguldak, 28 Şubat, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Beyanname Süresi - Son Dakika

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