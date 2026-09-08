Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Eylül'de denize girişler yasaklandı
Zonguldak Valiliği, beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül'de il genelinde denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşların can güvenliği için yasağa uymaları gerektiği belirtilerek, bu tarihte denize girilmemesi istendi.
ZONGULDAK'ta, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül'de denize girmek valilik kararıyla yasaklandı.
Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül'de il genelinde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.
Kaynak: DHA
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