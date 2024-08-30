Zonguldak'ta Orman Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

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ZONGULDAK'TA ORMAN YANGINI; 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ormanda çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Damarlı Mahallesi'nin kırsalında meydana geldi. Ormanda alanda henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre ilçe belediyelerinden destek çağırdı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını 3 saat içinde büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.