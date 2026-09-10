Zonguldak'ta otobüsten indiği sırada aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta özel halk otobüsünden indikten sonra aracın önünden geçerken otobüsün altında kalan 66 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Zonguldak'ta indiği otobüsün önünden geçerken altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden Coşkun Bilici (66), T.K'nin (34) kullandığı 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsüne bindi.
Diş Hekimliği Fakültesi'nde inen Bilici, hareket ettiğini fark etmediği otobüsün önünden geçerken aracın altında kaldı.
Kazayı gören hastane personeli, ağır yaralanan Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra hastaneye kaldırılan Bilici, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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