Zonguldak'ta otomobil çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Zonguldak-Kozlu sahil yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 EE 080 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf N'ye (10) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Asaf N, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ömer Asaf N, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.