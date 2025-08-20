Zonguldak'ta otomobilin belediye aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Zonguldak- Ankara kara yolunun Köroğlu ayrımında S.D. idaresindeki 67 NR 981 plakalı otomobil, yol bakım çalışmasında görevli park halindeki 67 ACM 881 plakalı belediye aracına çarptı.
Kazada, sürücü S.D. ile yanındaki M.D. yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?