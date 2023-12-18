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Zonguldak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, eşi ve bir komşusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak\'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
18.12.2023 - 17:02,
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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Mutlu (90) hayatını kaybetti, eşi ve komşusu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozlu ilçesinde bulunan Dereköy mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Mutlu'nun kullandığı 67 NA 120 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla attı. Ters dönen otomobildeki Hüseyin Mutlu, eşi Döndü Mutlu (69) ve komşuları İsmail Dinç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Mutlu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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