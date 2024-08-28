Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Kaplumbağa Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Kaplumbağa Tedavi Altına Alındı

Zonguldak\'ta Otomobilin Çarptığı Kaplumbağa Tedavi Altına Alındı

Zonguldak'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kaplumbağa, özel bir veteriner kliniğinde tedavi edildi. Kabuğu kırılan ve kanaması olan kaplumbağa, ameliyat edildikten sonra rehabilitasyon sürecine alındı. Tedavi tamamlandıktan sonra kaplumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

28.08.2024 13:46
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Zonguldak'ta otomobilin çarpması sonucu kabuğu kırılan kaplumbağa, tedavi altına alındı.

Kentte 3 gün önce bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken yoldaki kaplumbağaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kaplumbağa, sürücü tarafından özel bir veteriner kliniğine getirildi.

Muayene sonucu kabuğunun kırıldığı ve kanaması olduğu belirlenen kaplumbağa, veteriner hekim Ömer Faruk Alkan tarafından ameliyat edildi.

Kaplumbağa, yaklaşık 1 hafta sürecek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

"Genel durumu gayet iyi"

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, AA muhabirine, kaplumbağanın, kabuğu kırık vaziyette kliniğe getirildiğini söyledi.

Kanaması da olan kaplumbağayı ameliyata aldıklarını belirten Alkan, "Kırık kısmına özel bir madde yerleştirdik. Daha sonra doldurma metoduyla orayı komple doldurduk. Genel durumu gayet iyi. Bize de alıştı." diye konuştu.

Alkan, kaplumbağalara anestezi uygulamanın zor bir işlem olduğunu anlatarak, "Kaplumbağayı doğada herhangi bir zarara uğratmayacak ve doğada yaşamasına engel olmayacak şekilde kapatmış olduk." dedi.

Alkan, tedavi süreci tamamlandıktan sonra kaplumbağayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini dile getirerek, yaklaşık bir hafta içerisinde hayvanın doğaya salınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Kaplumbağa Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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