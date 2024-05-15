Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler el işi çalışmaları gerçekleştirdi

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler ahşap yakma, bambudan anahtarlıklar gibi çeşitli el işi çalışmalar gerçekleştirdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ile özel gereksinimli çocuklar bir araya geldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki etkinlikte özel gereksinimli çocuklar ve öğretmenleri ahşap yakma, bambudan anahtarlıklar, seramik hamurdan kalıplar, bileklikler, Atatürk ve Türk bayraklı taş baskılar, Atatürk görselli magnetler, el boyama ve mozaik döşeme gibi çalışmalar yaptı.

Halk oyunları ve müzik dinletisi sunulan etkinlikte, çizgi film kahramanları da yer aldı.