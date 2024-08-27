Zonguldak'ta park halindeki otomobil kundaklama olayı: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta park halindeki otomobil kundaklama olayı: 4 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta park halindeki bir otomobilin kundaklanmasıyla ilgili olarak İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayın ardından yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler Zonguldak'a getirildi ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin otomobili kundaklama nedeniyle verdikleri parayı alamadıkları iddia ediliyor.

27.08.2024 18:16
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Zonguldak'ta park halindeki otomobili kundakladıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve istihbarat ekipleri, İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta 18 Ağustos'ta bir apartmanın otoparkında İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yanmasında kundaklama şüphesi üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Otomobili kundaklayanın S.İ.B. olduğunu belirleyen ekipler, olayla bağlantılı 6 zanlının İstanbul'da bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan 6 şüpheli Zonguldak'a getirildi.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında, şüpheli yakınlarından birinin, "Hami'yi kurtar" diye bağırarak yanındaki kişiyle tartıştığı görüldü.

Şüphelilerden Y.B. ifadesinin ardından salıverilirken, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Sabri İmdat B, Burak Ö, Ersin Y. ve Hami Sezgin B. tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, verdikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle otomobili kundaklattıkları ileri sürüldü.

Olay

İncivez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir apartmanın altındaki otoparkta İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yandığını gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemişti. Park halindeki iki araca da sıçrayan yangın, ekiplerce söndürülmüştü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelmiş, iki araçta ve apartmanın dış cephesinde hasar oluşmuştu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA

zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta park halindeki otomobil kundaklama olayı: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta park halindeki otomobil kundaklama olayı: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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