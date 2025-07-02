Zonguldak\'ta Patlama: Hasar Oluştu

Zonguldak'ta bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Erkan Apartmanı'nın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle bazı eşyalar zarar görürken, ufak çaplı çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, apartman girişinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.