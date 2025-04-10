Zonguldak'ta Polis Teşkilatı 180. Yılını Kutladı

Zonguldak'ta Polis Teşkilatının 180. yılı kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta polis teşkilatının kuruluşunun 180. yılı, düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen törene İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, müdür yardımcıları, amirler ve polis memurları katıldı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ergen, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümünü kutlayarak milletin ve devletin emrinde nice 180 yıllara kavuşmanın nasip olmasını temenni ederek şöyle dedi:

"Son dönemde yanımıza katılan mesleğe giren genç arkadaşlarımız var. Onlar son 10-15 sene içerisinde yaşanılan bazı sıkıntılar vardı. Onların birçoğunu görmediler. Polis teşkilatı sıkıntıların üstesinden çok güzel, rahatlıkla geldi. Her türlü zorluğun üstesinden geldi ve mücadele edebildi. Bu azim ve kararlılık, mücadele gücü sizlerde de mevcut. Bundan dolayı gözlerinizde bu ışığı görmekten çok mutlu oluyoruz. Çok onurlu bir mesleğin mensubusun. Bizleri ayakta tutan, iyi bir şeyler yapıyorsak eşlerimiz, ailelerimizdir.