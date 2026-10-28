Zonguldak\'ta riskli 5 katlı binanın kontrollü yıkımı, 14 daire boşaltılarak başladı

Zonguldak'ta çeşitli bölümlerinde çatlaklar oluşan 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak'taki bir bina, istinat duvarında ve çeşitli bölümlerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yaklaşık iki ay önce tahliye edildi.

Yıkım kararının ardından polis ve zabıta ekipleri, riskli olarak belirlenen yapının kontrollü yıkımı öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların bölgeye girmesine izin vermeyen ekipler, binanın çevresinde bulunan araçları kaldırdı.

Yıkım esnasında etkilenebilecek 2 binadaki toplam 14 daire geçici olarak boşaltıldı.

Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri de yıkım sırasında oluşacak yoğun toza karşı önlem aldı.

Ekipler, 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başladı.