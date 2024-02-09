Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak\'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta Kilimli ilçesinde bulunan 2'si sahipsiz, 1'i sahipli olan 3 maden ocağı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilerek kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından yapılan kapatma işlemi sonrasında, ocaklarda bulunan malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

09.02.2024 11:55
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde 2'si sahipsiz, 1'i sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

Bir vinç ile 30 metre ray bulunan maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Çevre, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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