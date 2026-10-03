Zonguldak'ta sağanak sonrası çamurla dolan Gökgöl Mağarası yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta sağanak sonrası çamurla dolan Gökgöl Mağarası yeniden ziyarete açıldı

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Zonguldak\'ta sağanak sonrası çamurla dolan Gökgöl Mağarası yeniden ziyarete açıldı
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Zonguldak'ta 24 Eylül'deki sağanağın ardından çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, temizlik ve onarım tamamlanınca yeniden ziyarete açıldı. Su tahliye edilip balçık ve çamur temizlendi; İl Özel İdaresi ekipleri zarar gören elektrik hatları ile aydınlatma sistemlerini onardı.

Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından geçici olarak ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası yeniden açıldı.

Kentte 24 Eylül'de görülen sağanağın ardından içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolması nedeniyle ziyarete kapatılan mağarada çalışma yapıldı.

Su ekiplerce tahliye edilirken, biriken balçık ve çamur temizlendi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında su baskınında zarar gören elektrik hatları ve aydınlatma sistemleri de onarılarak yeniden kullanıma sunuldu.

Temizlik ve bakım onarım süreçlerinin tamamlanmasıyla kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan Gökgöl Mağarası, yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta sağanak sonrası çamurla dolan Gökgöl Mağarası yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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