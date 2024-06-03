Zonguldak'ta suç örgütü davası devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta suç örgütü davası devam ediyor

Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında açılan davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların ifadeleri ve delillerin sunulduğu duruşmada, olayın gerçekleştiği günlük evde kalan sanıkların savunmaları dinlendi. Ses kayıtları da okunan duruşmada, mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Olay, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yaşanan bir silah olayıyla başlamış ve suç örgütüne yönelik operasyonlarla devam etmişti.

03.06.2024 21:27
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Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında açılan davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar M.C.A. ve S.K. ile tutuksuz Y.A. ve avukatlar salonda hazır bulundu, tutuksuz sanık H.C. katılmadı. Tutuklu sanık A.K. ile tutuksuz F.O. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada, 2 Mayıs 2023'te çekildiği belirlenen yabancı uyruklu öğrenci mağdur A.S.K'nin ellerinin bağlı olduğu fotoğraf sanıklara gösterildi.

Sanık M.C.A, savunmasında, A.S.K. ile olayın gerçekleştiği günlük evde kaldığını söyledi.

Sanık S.K. A.S.K'ye karşı nitelikli cinsel saldırı olayından haberinin olmadığını öne sürerek, "Ben A.S.K'yi dövmedim. A.S.K. yanımda olduğu süre boyunca zorla tutulduğu kanaatine varmadım." diye konuştu.

Tutuksuz sanık F.O. ile eniştesi A.K. arasında geçen ses kayıtları da duruşmada okundu.

Ses kaydında, işlenmiş olabilecek suçların hukuki karşılıklarını sıraladığı belirtilen F.O, adam kaçırma, nitelikli cinsel saldırı, hürriyete el koyma ve dolandırıcılık ifadelerinin sinirle söylediği sözler olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık A.K, anlatılanların gerçek olmadığını savundu.

Sanık M.C.A. ise üniversite okumak için kente geldiğini, başına gelenlerin uyuşturucu zafiyetinden kaynaklandığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde, 3 Mayıs 2023'te yabancı uyruklu öğrenci A.S.K'nin köpeğe silah doğrulttuğunu görenler, durumu üniversitenin güvenliğine bildirmiş, olay yerinden kaçan A.S.K'nin düşürdüğü silaha polis ekiplerince el konulmuştu.

Ekiplerce aranan A.S.K, bir suç örgütünce kendilerine ait silahı düşürdüğü gerekçesiyle darbedilmiş, görüntüleri çekilen A.S.K'ye şantaj yapılarak ailesinden 500 bin lira istenmişti.

Suç örgütünün elinden kurtulan A.S.K, polise giderek durumu anlatmış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente uyuşturucu getiren ve üniversite öğrencilerine şantajla torbacılık yaptırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatılmıştı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden A.K. (49), S.K (24) ve M.C.A. (25) tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler F.O, Y.A. ve H.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkında "birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet etme", "nitelikli cinsel saldırı" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 68 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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