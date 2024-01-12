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Zonguldak'ta Tartışma Sonucu Silahla Yaralanan Yeğenini Vuran Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tartışma Sonucu Silahla Yaralanan Yeğenini Vuran Kişi İntihar Etti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir simitçide çıkan tartışmada, Hüseyin S. adlı kişi yeğeni Ekrem S.'yi silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin S. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı, Ekrem S. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Zonguldak\'ta Tartışma Sonucu Silahla Yaralanan Yeğenini Vuran Kişi İntihar Etti
12.01.2024 - 11:53,
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı yeğenini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi.

Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta bir simitçide Ekrem S. (22) ile amcası Hüseyin S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu silahla yeğenini ağır yaralayan Hüseyin S, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ekrem S. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Tartışma Sonucu Silahla Yaralanan Yeğenini Vuran Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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