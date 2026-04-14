Zonguldak'ta Tartışmalı Seçim

14.04.2026 16:33
Zonguldak'ta İl Genel Meclisi seçiminde harf hatasıyla geçersiz sayılan oylar tartışma yarattı.

ZONGULDAK'ta isim yazılırken harf hatası yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayılan oylar nedeniyle tartışmalı geçen İl Genel Meclisi Başkanlık seçiminin tutanaklarını imzalayıp onaylayan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Biz işin hizmet tarafındayız. Devlet ortak şeyi kabul etmez, ortak da olmaz. Kimse merak etmesin. Orada gerçekten tatsız olaylar oldu. Yakışmadı" dedi.

Kentte, 1 Nisan'da CHP ve AK Parti'nin 16'şar üyesi bulunan İl Genel Meclisi seçiminde, ismin yanlış yazılması gerekçesiyle sayılan geçersiz oylar ve divana aday olan mevcut başkan Necdet Karaveli'nin başkanlık etmesi nedeniyle gerginlik yaşandı. CHP'liler duruma toplantı salonunda tepki gösterince de jandarma binada güvenlik önlemi aldı. AK Parti grubunun adayı Necdet Karaveli'nin geçersiz sayılan oylar ile 15-14'lük sonuçla seçimi kazandığını ilan etmesinin ardından CHP İl Yönetimi seçim sonucuna itiraz etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, tartışmalı seçimin sonucunda tutulan tutanağı imzalayarak itirazları reddetti ve Karaveli'nin başkanlığını onayladı. Seçime dair değerlendirme yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Biz işin hizmet tarafındayız. Biz kimsenin bir şeyine ortak olmayız. Devlet ortak şeyi kabul etmez, ortak da olmaz. Kimse merak etmesin. Orada gerçekten tatsız olaylar oldu. Sonrasında yapılan açıklamalar var, onlar tatsız şeyler. Yakışmadı. Zonguldak gerçekten demokratik olgunluğun yüksek olduğu bir yer. İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi tarafsız hizmetler yapar, her vatandaşımıza, her muhtarımıza. Her il genel meclisi üyemizi ciddiye alır, önemser" diye konuştu.

'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK'

Seçimde itiraz edilecek husus göremediklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Süreci yakından takip ettik. İstenmeyen bazı nahoş olaylar oldu. Onları bir tarafa bırakırsak, burada kanun çok açık. İl Genel Meclisi Başkanlığının divana başkanlık yapacağı açık, 5302 sayılı Kanun ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde. Dolayısıyla orada ne olacağına, ne olmayacağına, geçerli olup olmayacağına sadece divan karar verir. Onun dışında valilik veya herhangi bir mercinin bir yetkisi yoktur. Dolayısıyla bunun itiraz yeri de yargıdır. Tüm işlemler yargıya açıktır. Herkes okuyup açınca anlaşılabilir. Esasında genel itirazlar, kanunu, yönetmeliği anlamamaktandır. Bunu herkes anlayabilir. Bizim için bütün arkadaşlar aynıdır, başkan seçilebilir. Bizim için değişmez. Bunları, ne düşündüğümüzü sayın milletvekillerimize de belirttik" ifadelerini kullandı. CHP İl Yönetimi de yaptıkları açıklamada seçimi yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Anadolu Yakası’nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Gabon’da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi Gabon'da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:47
İrfan Can Kahveci’nin aklı Fenerbahçe’de: Açık açık “Geri dönmek istiyorum“ dedi
İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Advertisement
