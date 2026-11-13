Zonguldak'ta terör üyeliğiyle yargılanan 4 öğrenciye beraat kararı çıktı - Son Dakika
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Zonguldak'ta terör üyeliğiyle yargılanan 4 öğrenciye beraat kararı çıktı

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Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, terör örgütü üyeliği suçlaması yöneltilen 4 üniversite öğrencisi beraat etti. Mahkeme, sanık Nuri Ş.'ye kamu malına zarar verme suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası verip cezayı erteledi.

Zonguldak'ta, THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket'e üye oldukları iddiasıyla 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanan üniversite öğrencileri Nuri Ş. (22), Sıla D. (21), Büşra T. (21) ve İ.K. beraat etti. Mahkeme, sanıklardan Nuri Ş.'ye kamu malına zarar verme suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası vererek cezayı erteledi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket'e yönelik 12 Haziran'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki dijital materyallere el konuldu.

Örgütler içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen Nuri Ş., Sıla D. ve Büşra T. tutuklandı. İ.K. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Davanın 18 Eylül'de görülen ilk duruşmasında Büşra T. ve Sıla D., yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilirken, tutuksuz sanık İ.K. hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı. 23 Ekim'de görülen ikinci duruşmada ise Nuri Ş.'nin tahliyesine karar verildi.

'TERÖRLE HİÇBİR BAĞLANTIM YOK'

Davanın karar duruşması, bugün Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Nuri Ş., "Benim herhangi bir şekilde terörle bağlantım yok. Ülkeme faydalı bir insan olmak istiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık Büşra T. ise "Terörle hiçbir bağlantım yok. Hiçbir şekilde bir yerden talimat almadım, izinsiz hiçbir şey yapmadım. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiriyordum. Kendimi önümüzdeki seneye hazırlayıp daha iyi çalışacağım. Aileme ve milletime hayırlı bir insan olmak istiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

'98 GÜNLÜK TUTUKLULUK SÜRECİNDE PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİM'

Sanık Sıla D. de "98 günlük tutukluluk sürecimde çok şey yaşadım. Kaymakamlık sınavına hazırlanıyordum. Bu süreçte psikolojik olarak etkilendim. Milletime ve devletime hayırlı bir insan olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık İ.K. ise "Ben iyi bir doktor olmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım. Hiçbir terör bağlantım yoktur, beraatimi istiyorum" dedi.

Sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nuri Ş., Büşra T., Sıla D. ve İ.K.'nin terör suçlamalarından ayrı ayrı beraatine hükmetti. Mahkeme ayrıca Nuri Ş.'ye kamu malına zarar verme suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası vererek cezanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: DHA
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