Zonguldak'ta TIR Kazası: 4 Saat Trafik Kapalı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, rulo sac yüklü TIR önce refüje çarpıp devrilip, karşısındaki binaya çarparak durabildi. TIR'ın dorsesinden savrulan saclar ise belediye otobüsü ve hafif ticari araca hasar verdi. Kazada, TIR sürücüsü Sezai Duysak (38) yaralandı.

Kaza, sabah 06.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Ruhi Cöbek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sezai Duysak idaresindeki 67 ADX 687 plakalı rulo sac yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yan yatarak sürüklenen TIR, İnönü Parkı'nda bulunan Yaşlılar ve Gençler Evi'ne çarparak durabildi. TIR'ın dorsesinden savrulan rulo saclar ise 67 M 8022 plakalı belediye otobüsüne ve 34 RJ 837 plakalı hafif ticari araca çarparak hasar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Sezai Duysak özel bir hastaneye götürüldü. TIR sürücüsünü sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK 4 SAAT KAPANDI

Polis ekipleri kazanın olduğu bölgeyi trafik akışına kapattı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanırken bölgede iş makineleriyle yola saçılan rulo saclar toplanıp başka bir TIR'a yüklenerek limana götürüldü. Devrilen TIR ise vinç yardımıyla kaldırılıp başka bir TIR'a yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Yola akan mazotun da belediye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yol 4 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),