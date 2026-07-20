Zonguldak\'ta Tünelde Kaza: 2 Yaralı

ZONGULDAK'ta tünelde TIR'a arkadan çarpan otomobil, tünel duvarlarına da çarpıp takla attı. Otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kilimli Tünelleri Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Tüneldeki viraja hızlı giren Mustafa A. idaresindeki 74 DJ 006 plakalı otomobil, 55 ER 967 plakalı sağ şeritte seyreden TIR'a arkadan çarpıp savrulmaya başladı. Önce tünel duvarına ve ışıklı tabelaya çarpan otomobil daha sonra taklalar atarak 25 metre sürüklendi. Otomobil parçaları ve içindeki eşyalar etrafa saçıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kilimli İtfaiyesi ekipleri, otomobilde sıkışan yolcu Salih U. ile sürücü Mustafa A.'yı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.