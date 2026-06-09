Zonguldak'ta Uçurtma Şenliği ile Çevre Bilinci - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uçurtma Şenliği ile Çevre Bilinci

09.06.2026 23:49
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TEMA Vakfı, Zonguldak'ta çevre bilincini artırmak için uçurtma şenliği düzenledi.

ZONGULDAK'ta, TEMA Vakfı tarafından çocuklarda çevre bilincini oluşturmak için 'Gökyüzüne umut uçuruyoruz' adıyla uçurtma şenliği yapıldı. Şenlikle, ilçenin en büyük çevre sorunu olan Kozlu sahilindeki dalgalarla Karadeniz'e karışan vahşi çöp depolama alanına dikkat çekildi.

TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilciliği tarafından çevre bilincini artırmak amacıyla Kozlu sahilinde uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğin amacının uzun yıllar vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan ve sıklıkla dalgalar nedeniyle Karadeniz'e karışarak çevreye yayılan çöplerin bulunduğu bölgeye dikkat çekmek olduğu belirtildi. Etkinlikte 'Gökyüzüne umut uçuruyoruz' mottosuyla çocuklar ve aileler uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Etkinlikle doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

'SÜREKLİ BURAYA DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ'

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, kentin en büyük çevre sorunlarından birine dikkat çekmek amacıyla uçurtma şenliği düzenlediklerini anlatan TEMA İl Temsilcisi Yusuf İkram Tuna, "Kozlu sahilimizde bulunan vahşi çöp depolama alanı için çocuklarımızla uçurtma uçurduk. Amacımız tamamen onlara umutlu yeşermiş bir gelecek bırakmak. Onun için buradayız. Vahşi depolama alanı Zonguldak'ta dikkat çeken bir yer. Oradaki vahşi depolama alanının kaldırılması için bütün herkesi işbirliğine davet ediyoruz. Biz TEMA İl Temsilciliği olarak Zonguldak'ta elimizden gelen faaliyeti gösteriyoruz. Sürekli buraya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bugün de bunun için buradayız çocuklarımızla beraberiz, eğlendik. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız da eğlendiler. Biz mutluyuz ama daha güzel günler için uçurtma uçurmak istiyoruz" dedi.

'RENKLENDİRDİK, ŞENLENDİRDİK BURAYI'

Uçurtma etkinliğine katılan Arden Ege Kudu (10), "Çok güzel bir etkinlik oldu. Hava çok güzel, renklendirdik, şenlendirdik burayı. TEMA sınıfında olduğum için, TEMA Vakfı'nda olduğum için çok mutluyum. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Çocuğunu uçurtma şenliğine getiren öğrenci velisi Yelda Sezgun (48), "İlkokulda okuyan bir kızım var. Kendisi TEMA gönüllüsü zaten, biz de buraya uçurtma şenliğine katıldık. Etkinlik güzel ve eğlenceli geçti. Rüzgar da bize yardımcı oldu. Herkesin uçurtması havalarda geziyor. Zevkli güzel bir gün geçiyorö dedi.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/KOZLU, (Zonguldak),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Uçurtma Şenliği ile Çevre Bilinci - Son Dakika

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