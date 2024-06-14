Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde, uyarıcı hap ve diğer malzemelerle birlikte 10 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

14.06.2024 12:49
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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 3 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, 144 gram uyuşturucu madde, 150 uyarıcı hap, 16 kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, tabanca mermisi ile 12 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 5'i ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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